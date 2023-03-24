77-летняя жительница Петербурга до смерти забила мужа сковородкой

В Санкт-Петербурге пенсионерка ударила мужа по голове сковородкой. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В полицию обратились соседи пожилой пары. Приехавшие на место правоохранители обнаружили в квартире шокированную женщину 77 лет и тело ее 76-летнего мужа на кухне.
Пенсионерка рассказал, что супруг неоднократно над ней издевался и избивал. Женщина не выдержала и огрела благоверного несколько раз по голове сковородкой.
Судмедэксперты не обнаружили на теле мужчины признаков насильственной смерти. При этом из-за случившегося у женщины ухудшилось самочувствие, ее госпитализировали.
В обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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