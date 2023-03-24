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Пятница, 24 марта 2023, 14:02 мск

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77-летняя жительница Петербурга до смерти забила мужа сковородкой

В Санкт-Петербурге пенсионерка ударила мужа по голове сковородкой. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В полицию обратились соседи пожилой пары. Приехавшие на место правоохранители обнаружили в квартире шокированную женщину 77 лет и тело ее 76-летнего мужа на кухне.

Пенсионерка рассказал, что супруг неоднократно над ней издевался и избивал. Женщина не выдержала и огрела благоверного несколько раз по голове сковородкой.

Судмедэксперты не обнаружили на теле мужчины признаков насильственной смерти. При этом из-за случившегося у женщины ухудшилось самочувствие, ее госпитализировали.

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,