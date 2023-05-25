Житель Ленобласти убил отца и деда из-за денег

Житель Ленинградской области расправился с отцом и дедом и украл 1,2 млн рублей. Преступник спрятал тела и заявил о пропаже родственников.

Убийство было совершено в поселке Орлино 19 мая. Ссора возникла в семье, когда старшие узнали, что сын украл с банковской карты деда деньги. Тогда мужчина ударил отца и дедушку по голове, от полученных травм оба скончались.

Убийца закопал тела своих жертв на границе Ленинградской и Псковской областей, а затем сообщил в полицию об исчезновении родственников, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Правоохранителям удалось установить детали произошедшего. 25 мая подозреваемого задержали. Отмечается, что в 2010 году он был судим за незаконное пересечение границы России и два месяца провел в колонии.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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