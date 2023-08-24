В Ленобласти женщина зарубила сожителя топором

В Ленинградской области задержали 50-летнюю жительницу по подозрению в убийстве. Он расправилась со своим сожителем за то, что он запрещал ей пить алкоголь.

Жители деревни Черное сообщили в полицию о женщине, которая заявила, что зарубила топором своего 63-летнего сожителя, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«В доме, где обнаружили труп мужчины, были найдены два топора и восемь бутылок со следами пальцев рук», – рассказал собеседник издания.

Поводом для убийства стал бытовой конфликт. По предварительной версии, женщина разозлилась, что сожитель запретил ей употреблять спиртное.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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