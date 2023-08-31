В Финском заливе выловили завернутый в одеяло труп

В Финском заливе обнаружили труп мужчины, завернутый в одеяло. По словам экспертов, тело находилось в воде более года.

Страшную находку житель Санкт-Петербурга около 4-го Северного форта, он сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Прибывшие на место полицейские увидели, что тело было обернуто одеялом и затянуто пластиковыми стяжками.

Погибший – мужчина в возрасте примерно 30 лет. Экспертиза показала, что труп пробыл в воде более года.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Личность погибшего устанавливается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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