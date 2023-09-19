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Вторник, 19 сентября 2023, 10:22 мск

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В Петербурге рецидивист убил собутыльника ножницами

В Санкт-Петербурге в пьяной драке был убит мужчина. Оказалось, с ним расправился его друг. Орудием убийства стали ножницы.

Инцидент произошел в квартире на улице Евдокима Огнева, пишет РЕН ТВ. Вечером двое мужчин распивали алкоголь дома у бывшей девушки одного из них. Утром хозяйка проснулась и обнаружила труп в окровавленной кухне.

Правоохранители быстро установили личность убийцы. В настоящее время он задержан.

Подозреваемый был неоднократно судим за кражу, сбыт наркотиков, умышленное причинение вреда, а также убийство без отягчающих признаков. В последний раз он отбыл в колонии 10 лет и вышел на свободу всего пару лет назад.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,