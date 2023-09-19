В Петербурге рецидивист убил собутыльника ножницами

В Санкт-Петербурге в пьяной драке был убит мужчина. Оказалось, с ним расправился его друг. Орудием убийства стали ножницы.
Инцидент произошел в квартире на улице Евдокима Огнева, пишет РЕН ТВ. Вечером двое мужчин распивали алкоголь дома у бывшей девушки одного из них. Утром хозяйка проснулась и обнаружила труп в окровавленной кухне.
Правоохранители быстро установили личность убийцы. В настоящее время он задержан.
Подозреваемый был неоднократно судим за кражу, сбыт наркотиков, умышленное причинение вреда, а также убийство без отягчающих признаков. В последний раз он отбыл в колонии 10 лет и вышел на свободу всего пару лет назад.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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