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Вторник, 17 октября 2023, 12:20 мск

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В Петербурге рецидивист убил вилкой прохожего

В Санкт-Петербурге мужчина, вооруженный вилкой, убил прохожего, который поссорился с его сожительницей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел возле дома на проспекте Космонавтов. Женщина выгуливала собаку, когда у нее возник конфликт с прохожим. Она позвала на помощь своего сожителя. Во время драки тот ударил оппонента вилкой в шею.

На место вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался по дороге в больницу.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. Отмечается, что ранее он были судим за сбыт наркотиков, разбой и хищения.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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