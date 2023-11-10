Фермер, впервые завезший коров абердин-ангус в Россию, рассказал, как растет бизнес на мраморной говядине

Мясные коровы абердин-ангус, из которых делают 80% мраморной говядины в мире, впервые в России появились в хозяйстве Андрея Бузулеева в деревне Лепсари Ленинградской области. В 2005 году он привез первое стадо и увеличил поголовье с 70 голов до 1500, создал племенной завод, где развивает генетическое импортозамещение.

Сегодня полуторатысячное стадо блэк ангусов Андрея Бузулеева считается одним из лучших на Северо-Западе России. Его маточное поголовье составляет 700 коров. «Спутник Агро» имеет статус племенного завода. А первых 69 телок и 4 быков-производителей Андрей привез из Венгрии 18 лет назад, когда о «черной жемчужине» мясного скотоводства в нашей стране мало кто знал.

«Мы рассматривали разные породы, думали в том числе и о французской породе шароле, но в итоге остановились на шотландской блэк ангус. Порода неприхотливая: легко адаптируется в любых климатических условиях – переносит перепады от -30 до +30 градусов, выносливая и легкотельная. Остановились на них, – рассказал Андрей Бузулеев. – Эти коровы быстро откармливаются и по качеству мяса стоят на первом месте. Их мясо отличается мраморностью. Мраморность – это показатель соотношения внутреннего жира к мышечной массе длиннейшей мышцы спины. Чем выше мраморность, тем больше прослоек жира присутствует в мышцах и тем более сочным будет мясо. Костяк у породы тонкий, составляет 15-18% от туши, а выход мяса 60% – это высокий показатель».

После приобретения первого поголовья фермер регулярно покупал самых качественных ангусов по всему миру, в том числе в Австралии и США. Андрей рассказал, что в 2010 году привез целое стадо из Монтаны. Это была нетипичная покупка, потому что обычно берут телок и нетелей, а потом занимаются их разведением. А здесь – целое стадо Дарэлла Стивенсона.

«Это была большая удача, потому что он входил в топ-5 лучших производителей в США. Вообще в США у ангусов очень сильная генетика. Они этим занимаются более 200 лет. Цена одной телки тогда была порядка 2 тысяч долларов, – рассказал Андрей Бузулеев. – Транспортировка животных стала настоящим приключением и для ангусов, и для нас. Везли по морю и воздуху. Животные, конечно, натерпелись. Те, что плыли, попали в сильный шторм. Стали отправлять самолетами. В Шереметьево стадо разбежалось, одна корова забежала на взлетную полосу – было весело, прямо как в фильме «Особенности национальной охоты». Но нам помогали ковбои из Монтаны, которые приехали сюда на стажировку. Ковбой – это не только пастух, это специалист, который управляет животными, он может и полечить, и принять отел. С ними и справились».

Андрей Бузулеев уже более 15 лет работает над развитием генетики и селекции породы блэк ангус. Сейчас, когда спрос на ангусов растет по всей России, бизнесмен продает коров в разные хозяйства.

«Нетелей пока не продаем. В основном продаем телок. Их готовы покупать даже маленькими, хозяйства уже потом сами докармливают их до половозрелости. Покупатели у нас со всей России, экспортируем и в ближнее зарубежье, например в Беларусь», – поделился предприниматель.

Сложностей в разведении ангусов нет, если делать все правильно, – уверен фермер. Корма на ферме заготавливают самостоятельно: сено, сенаж и зерносенаж. Комбикорма используют фирмы Cargill, поскольку у этой компании есть заводы в России. Коровы круглый год содержатся на поле. Летом они пасутся на пастбищах и дополнительно получают минеральные вещества, зимой также остаются на открытых площадках, где им дают заготовленные летом корма. Главное, чтобы всегда был доступ к воде. А еще – плановые обработки и вакцинация.

«Вакцины в основном импортные, и сложности были, что-то решалось через параллельный импорт. На отечественные мы переходить не можем, они есть, но срок действия у них короче – это серьезное увеличение и трудовых ресурсов, и финансовых затрат», – рассказал Андрей Бузулеев.

С деталями для импортного оборудования в последние два года, конечно, есть проблемы. Какие-то запчасти приходится долго ждать, потому что изменилась логистика поставок. Какие-то вообще невозможно достать, пытаются изготавливать на производствах в России. Отечественная сельхозтехника постепенно появляется. «Вопрос решаемый», – резюмирует глава хозяйства.

Подробности – в видео на нашем канале.

Северо-Запад, Анастасия Истомина

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