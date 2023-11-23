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Четверг, 23 ноября 2023, 08:29 мск

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Норвегия допустила закрытие единственного перехода на границе с Россией

Норвегия готова закрыть единственный контрольно-пропускной пункт на границе с Россией, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Отвечая на вопрос, стоит ли его стране последовать примеру Финляндии и закрыть погранпереход с РФ, Стёре сказал: «Если будет надо». Глава норвежского правительства добавил, что Осло внимательно следит за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии.

На границе России и Норвегии работает единственный КПП «Стурскуг», или МАПП «Борисоглебск» – с российской стороны. Он находится на территории Печенгского района Мурманской области.

Ранее Финляндия заявила о закрытии всех пунктов пропуска на границе с Россией, кроме самого северного «Райа-Йосеппи». Финские власти объяснили ограничительные меры желанием остановить нелегальную миграцию из стран Ближнего Востока и Африки.

В свою очередь Москва выразила протест Финляндии из-за закрытия пограничных пунктов. В РФ действия Хельсинки назвали провокационными и нарушающими интересы как россиян, так и финнов.

Осло, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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