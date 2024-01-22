Производителя картона и бумаги уличили в завышении цен

В отношении предприятия»Архангельский ЦБК» возбудили дело из-за повышения цен на картон и бумагу. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Антимонопольщики установили, что ЦБК во втором полугодии 2023 года увеличил цену на соответствующую продукцию более чем на 40%: c августа по ноябрь 2023 года рост цен на бумагу составил 42,3%, на картон – 41,4%.

«Анализ данных хозяйственной деятельности показал, что установленные с сентября 2023 года цены превысили сумму необходимых расходов и прибыли», – говорится в сообщении службы. При этом предприятие занимает доминирующее положение на рынке. В том случае, если компанию признают виновной, ей грозит оборотный штраф.

Кроме того, ФАС отправила запросы об обоснованности установленных цен другим крупным производителям картона и бумаги.

Архангельск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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