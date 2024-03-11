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Понедельник, 11 марта 2024, 16:28 мск

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Житель Ленобласти расправился с родителями и сжег дом-самострой перед визитом приставов

В Ленинградской области обнаружили три тела и незарегистрированное оружие на месте пожара. Перед возгоранием очевидцы слышали выстрелы. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В поселке Красносельское Выборгского района сгорел жилой дом. На месте обнаружили тела мужчины и женщины 70 и 66 лет и их 46-летнего сына. Также были найдены обрез ружья и другое огнестрельное оружие.

Предположительно, сын убил родителей, устроил пожар, а затем покончил с собой. Оружие не было зарегистрировано.

Отмечается, что сгоревший дом был признал судом незаконным строением, вынесено решение о выселении граждан. Исполнять решение суда приставы должны были 11 марта.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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