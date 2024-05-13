В Петербурге нашли человеческие останки в мусорных пакетах

В Петербурге обнаружили мусорные пакеты с человеческими останками. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Части тела человека нашли в поселке Шушары в поле между Московским шоссе и продуктовым магазином. Труп был упакован в два мусорных пакета, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Предположительно, останки принадлежат женщине 35-40 лет. «Труп направлен в морг для установления причины смерти», – сказал собеседник агентства.

Личность погибшей устанавливается, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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