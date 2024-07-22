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Понедельник, 22 июля 2024, 11:19 мск

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Российские спецслужбы раскрыли канал поставок взрывчатки из Европы

Сотрудники ФСБ раскрыли в Санкт-Петербурге канал переправки в Россию взрывчатых веществ из Европы. Об этом сообщает Центр общественных связей.

«Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей», – говорится в сообщении.

В рамках взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом российские органы безопасности направили обращения в европейские спецслужбы. «До настоящего времени указанные запросы остались без ответа», – отметили в ЦОС.

Уголовное дело возбуждено по ст. 226.1 («Контрабанда взрывчатых веществ»).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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