Российские спецслужбы раскрыли канал поставок взрывчатки из Европы

Сотрудники ФСБ раскрыли в Санкт-Петербурге канал переправки в Россию взрывчатых веществ из Европы. Об этом сообщает Центр общественных связей.
«Средства террора переправлялись в нескольких почтовых отправлениях (посылках) поэтапно из Италии и Германии и были скрыты в полостях автомобильных запасных частей», – говорится в сообщении.
В рамках взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом российские органы безопасности направили обращения в европейские спецслужбы. «До настоящего времени указанные запросы остались без ответа», – отметили в ЦОС.
Уголовное дело возбуждено по ст. 226.1 («Контрабанда взрывчатых веществ»).
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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