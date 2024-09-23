Житель Петербурга убил свою девушку и растворил труп в бочке с кислотой

Житель Санкт-Петербурга убил свою возлюбленную и попытался избавиться от тела, поместив его в бочку с кислотой. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В правоохранительные органы обратилась женщина и сообщила, что ее бывший муж рассказал ей об убийстве сожительницы. По его словам, он поместил тело в пластиковую бочку, залив кислотой.

«Следователи и криминалисты СК незамедлительно выехали на место происшествия, где у одного из домов на улице Балтийской в автомобиле, принадлежащем злоумышленнику, была обнаружена бочка. Следователем, при содействии сотрудников МЧС и специализированных служб города на полигоне был произведен осмотр бочки, внутри которой были обнаружены останки тела человека», – говорится в сообщении.

Подозреваемый попытался скрыться в другом регионе, но был задержан. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств совершенного преступления», – добавили в СКР.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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