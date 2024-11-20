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Среда, 20 ноября 2024, 10:52 мск

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В Калининграде спецслужбы задержали диверсанта из Германии

Российские спецслужбы задержали гражданина Германии, которого подозревают в подготовке диверсий. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности.

Житель Гамбурга Николай Гайдук въехал в Калининградскую область из Польши. В его автомобиле обнаружили пол-литра жидкого взрывчатого вещества, которое, по данным ведомства, он собирался использовать для организации диверсий на объектах энергетики.

В отношении задержанного следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 («Террористический акт»), ч. 1.1 ст. 226.1 («Контрабанда взрывчатых веществ») УК РФ. Мужчина заключен под стражу.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших содействие Гайдуку Н. В. в осуществлении противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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