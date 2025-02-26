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Среда, 26 февраля 2025, 15:41 мск

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В Санкт-Петербурге рецидивист убил женщину с синдромом Дауна

В Санкт-Петербурге обнаружили тело женщины. По подозрению в убийстве задержан неоднократно судимый мужчина. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Труп со следами удушья нашли в квартире дома №17 на Комсомольской улице. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«Полицейские сразу же установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 26-летний петербуржец. За его плечами – несколько судимостей, среди которых кража оружия, разбой и убийство. Оперативники задержали злоумышленника у дома 41 по Ораниенбаумскому проспекту в Ломоносове», – говорится в сообщении.

В ходе обыска у подозреваемого нашли куртку убитой женщины и ее украшения. Свою вину мужчина отрицать не стал.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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