В Санкт-Петербурге обнаружили пакеты с человеческими останками

В Санкт-Петербурге обнаружили несколько пакетов с останками тела женщины. В убийстве подозревают квартиросъемщика.

Расчлененный труп в пакетах был обнаружен в подъезде дома по Загородному проспекту. Как сообщают местные СМИ, мужчина пытался избавиться от тела, но при задержании заявил, что труп ему якобы подбросили.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Предположительно, мотивом для совершения преступления стал долг за квартиру. Подозреваемый снимал у жертвы жилье.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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