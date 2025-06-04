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Среда, 4 июня 2025, 11:26 мск

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Полиция проверила 5 тысяч иностранцев в Санкт-Петербурге в поисках нелегалов

Петербургская полиция 3 июня провела масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Мероприятие по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства правоохранители организовали совместно с Росгвардией. Об этом сообщило региональное управление МВД России.

Сотрудники полиции проверили около десятка мест притяжения иностранцев, в том числе организации по оказанию миграционных услуг, в первую очередь, Единый миграционный центр на улице Красных текстильщиков, а также строительные площадки в различных районах города.

В ходе рейда в общей сложности было проверено порядка 5 тысяч иностранных граждан. За выявленные нарушения свыше 200 иностранцев доставили в отделы полиции. Большинство из них отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений. Однако почти 30 приезжих будут депортированы за грубые нарушения миграционного законодательства.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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