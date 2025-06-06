Трех сотрудников главка МЧС по Ленобласти задержали за взятки

В Санкт-Петербурге задержаны трое сотрудников главного управления МЧС РФ по Ленинградской области по делу о получении взяток на 1,2 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В деле фигурируют начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Всеволожскому району Ленобласти регионального главка МЧС, его заместитель и инспектор того же отдела. Им вменяют три эпизода получения взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Подозреваемых задержали 5 июня, по местам их жительства проведены обыски.

По версии следствия, фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с января 2020 года по 5 июня 2025 года ежемесячно получали взятки от представителей коммерческих организаций за непроведение проверок и невыявление возможных нарушений. Всего подозреваемые получили от представителей четырех фирм взятки на общую сумму не менее 1 278 млн рублей.

Задержанным предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сегодня МЧС России сообщало о задержании двоих должностных лиц отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Всеволожскому району Ленобласти. Отмечалось, что МЧС оказывает необходимое содействие следствию. «По факту выявленного преступления назначена служебная проверка», – добавили в ведомстве.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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