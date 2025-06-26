Жительницу Санкт-Петербурга задержали за помощь украинским террористам

В Санкт-Петербурге арестовали женщину, подозреваемую пособничестве украинским террористам. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По данным российских спецслужб, 48-летняя россиянка собирала данные о местах проживания военных. Сведения планировалось использовать для совершения терактов против российских военнослужащих.

«У задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку в WhatsApp* с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности», – указали в ЦОС.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ («Пособничество в совершении теракта»). Подозреваемую заключили под стражу.

* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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