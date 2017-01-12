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Политика

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Публикации за 12.01.17

Налог на богатых внес смуту в правительство / Медведев пожурил Голодец за мысли о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
Фото: rbc.ru

Налог на богатых внес смуту в правительство Медведев пожурил Голодец за мысли о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев упрекнул вице-премьера Ольгу Голодец за заявление об обсуждении в кабмине темы введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Премьер-министр заявил на Гайдаровском форуме, что вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ в правительстве не обсуждается.

Медведев отметил, что в кабмине «довольно давно уже договорились не трогать налоговую систему». «В конце года президент сказал, я сказал, что вопрос прогресса по налогам на доходы физических лиц сейчас в повестке дня не стоит, – сказал Медведев (цитата по «Интерфаксу»). – Но все равно нужно обязательно кому-то из коллег в правительстве сказать, что этот вопрос обсуждается». «Не обсуждается», – заверил он.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила журналистам в кулуарах Гайдаровского форума об обсуждении в правительстве темы прогрессивной шкалы НДФЛ и освобождения от подоходного налога тех, кто получает зарплату в размере МРОТ. «Эта тема обсуждается», – сказала вице-премьер. Также, по словам Голодец, социальный блок правительства готов поддержать предложение освободить от уплаты НДФЛ тех, кто получает зарплаты в пределах МРОТ. «Так как у нас основная проблема сейчас – это преодоление падения реальных доходов населения <…> освобождение от подоходного налога… – это было бы реальным шагом в повышении доходов населения, – заявила она. – Действительно, мы были бы готовы его поддержать. Просто тех, кто получает МРОТ, освободить от подоходного налога. Такие расчеты сейчас ведутся».

Ранее сегодня ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов выступил за введение 20% ставки НДФЛ для россиян, зарабатывающих более 150-200 тыс. рублей в месяц, что, по его мнению, «даст еще 1% ВВП», передает RNS. «Эта мера… не должна быть подобием того, что есть в европейских странах – 40-50% с верхнего уровня доходов, максимум 20% у верхних 5% работников, получающих более 150-200 тыс. рублей в месяц», – сказал Кузьминов. Ректор ВШЭ полагает, что эта мера поможет психологически разрядить ситуацию в обществе. «Это некоторый жест общества, государства по отношению к тем, кто получает мало, кому не повезло, показать, что кому повезло больше, в их глазах те, кто добился большего, они вкладывают больше, – отметил ректор ВШЭ. – Этот минимальный шаг, как мне представляется, необходим».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.01.17

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