«Утечки» в СМИ приоткрыли стратегию Кремля на президентских выборах 2018 года

Публикации за 21.02.17

Сегодня ночью сразу несколько крупнейших федеральных СМИ опубликовали со ссылкой на анонимные «источники» материалы, в которых раскрывается часть стратегии президентской кампании Владимира Путина 2018 года. По мнению экспертов, к этой информации стоит отнестись со всей серьезностью, так как она, очевидно, исходит с самых верхов.

Как пишет бывший заместитель уральского полпреда Андрей Колядин на странице экспертного сообщества ИА «Рекс», любопытна драматургия утечек по сути будущей выборной кампании. «Все они произошли в ночь с 20 на 21 февраля. На РБК и Дожде материал вышел в 00:00 – с боем курантов. «Коммерсант» и «Известия» в 00:01. ТАСС в 00:05. «Газета.ру» в 00:21. «Ведомости» – 01:21... Такая концентрация говорит о том, что за информацией стоит серьезная структура, способная не только скомпоновать общий текст, но и сформировать общий информационный пул, который простым смертным преднамеренно собрать невозможно даже с большими деньгами», – считает Колядин.

Первый вывод, который делает Колядин: на выборы идет Путин. «И это последний его срок, – отмечает он. – Второе – есть задача легитимными средствами сделать самую высокую явку в истории президентских кампаний. Третье – задача без фальсификаций и нарушений обеспечить самое большое количество голосов за президента в истории президентских кампаний. Четвертое – это будет делаться в рамках референдумной, а не соревновательной кампании».

По мнению Колядина, уже эти четыре пункта дают общее представление о стратегии выборов и их основном участнике. Все остальное – детали. «Все это лишь наполнение корпуса того парусника, который описан в основной части наших рассуждений. Осталось малое – сделать так, чтобы смоделированный корабль успешно достиг гавани весной 2018 года», – резюмирует он.

Как сообщила сегодня «Газета.Ру», Кремлем уже поставлена задача провести прозрачные, легитимные выборы и при этом добиться для основного кандидата лучшего результата, нежели в предыдущие годы. На прошедшем в декабре семинаре для вице-губернаторов присутствующим, например, предлагали подумать, как можно добиться результата в 70% при явке в 70%. Кроме того, в кулуарах обсуждаются способы повышения явки среди молодежи. По данным ТАСС, в качестве возможных вариантов популяризации выборов среди молодых людей предлагаются, например, компьютерные игры на избирательные темы, конкурсы селфи на избирательных участках. На совещаниях речь также шла о том, чтобы сделать участие в выборах «модным», «социально-одобряемым поведением». В качестве фактора повышения явки рассматривается возможность достраивания государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» так, чтобы избиратель, в день голосования не имеющий возможности прийти на свой участок, мог на любом другом проголосовать по одному паспорту, не получая открепительное удостоверение. «Не каждый дойдет взять открепительное, кроме того, их использование повышает риск манипуляций, что может ставить под сомнение легитимность выборов», – полагает собеседник ТАСС. Источники подчеркивают: «рисовать» результаты выборов региональным властям не дадут. Важно показать, что президента поддерживают избиратели разных возрастных групп и профессий.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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