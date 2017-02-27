Ничего личного, только бизнес: к выборам Путина решили привлечь госкомпании / Это идеальное решение для повышения явки

Публикации за 27.02.17

К выборам 2018 года в администрации президента (АП) решили привлечь госкорпорации и крупные госкомпании. При этом работать с ними будет неформальный избирательный штаб Владимира Путина, который начнет работу уже в марте – за год до выборов.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в АП, в подготовке к выборам-2018 решено отойти от схемы предыдущих лет, когда «рулила» процессом «Единая Россия», технически выдвигавшая кандидата и обеспечивавшая штабы народной поддержки. На этот раз, говорит источник, партийная сеть станет вспомогательной, а кандидат пойдет на выборы как самовыдвиженец. Дело в том, что ресурсов только «Единой России» будет недостаточно для президентских выборов: на выборах в Госдуму в 2016 году явка составила только 47,8% (52,6 млн человек), и в этом упрекали прежний состав политического блока Кремля.

На думских выборах в сентябре 2016 года ресурс госкорпораций не сработал в полную силу, хотя прежний куратор политического блока Кремля Вячеслав Володин встречался с GR-специалистами крупных компаний. Так, в опорных для «Росатома» ЗАТО на думских выборах ЕР не дотянула до среднероссийского показателя в 54,2%.

Источники в избирательной системе двух регионов пояснили, что закрытым предприятиям ЕР могла только рекомендовать, но запрос списка работников вызывал интерес со стороны спецслужб. «На думских выборах дали грубо 50% явки. Где еще взять людей? Если будет возможность работать с предприятиями госкорпораций, явка будет 70%»,– сказал собеседник. Ранее СМИ сообщали, что с вице-губернаторами, ответственными за внутреннюю политику регионов, в Кремле отрабатывали тренинг при теоретической явке 70% и такой же поддержке основного кандидата.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в кулуарах съезда «Единой России» уже заявил, что бизнес готов поддержать на выборах Владимира Путина. Как заявил глава «Опоры России» Александр Калинин, крупный бизнес, «как правило, наполняет избирательный фонд», «у государственного бизнеса свои особенности», а «малый и средний бизнес – это 5 млн субъектов по стране, с ними нужна кропотливая работа, но зато они могут прийти ногами и проголосовать за президента сердцем».

Политтехнолог Екатерина Курбангалеева считает, что в президентской кампании будут задействованы «все ресурсы и возможности, в том числе госкорпорации и государственные бизнес-структуры, такие как «Газпром», «Роснефть». С точки зрения электорального менеджмента госкорпорации представляют собой дисциплинированную, многочисленную и разветвленную сеть (и базу данных избирателей), не требующую дополнительных финансовых ресурсов», – отметила она.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что государственные корпоративные структуры непрозрачны для внешнего аудита и их труднее поймать на применении административного ресурса, чем, например, региональные власти. А новый куратор внутриполитического блока Кремля экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко (остался главой наблюдательного совета компании) хорошо знает, как устроены корпоративные структуры.

Политолог Леонид Давыдов считает, что привлечение корпораций на выборы – «это лучший ход решить проблему с явкой».

Ранее сегодня стало известно, что Кремль начинает тщательный мониторинг событий, которые могут повлиять на настроения населения на местах. О значимых событиях, которые могут иметь общественно-политические и социально-экономические последствия, будет отчитываться крупный бизнес. Организовать сбор информации поручено профильным ведомствам правительства. Минэнерго, Минтранс, Минпромторг и другие определили список ведущих компаний, которые должны формировать ежемесячный отчет о наиболее значимых событиях.

Москва, Зоя Березина

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