«Игра в имитацию»: выборам Путина ищут новый «Крым» / В Кремле изобретают способы максимально повысить явку

Публикации за 21.02.17

Основная задача выборов президента России в марте 2018 года – максимально возможное повышение явки на участки. В администрации президента (АП) сейчас усиленно прорабатывают несколько вариантов «стимуляции избирателей». В том числе идет поиск некой новой «идеи», подобной возвращению Крыма, которая вызвала бы аналогичный патриотический подъем и отправила электорат голосовать. Отдельно изучаются методы завлечения на выборы аполитичной молодежи, в том числе с помощью компьютерных игр в имитацию выборов.

Как пишут «Известия» со ссылкой на свои источники в АП, фактически выборы-2018 могут пройти по типу референдума. Речь идет о поддержке действующего президента Владимира Путина, которому не будут подбирать каких-либо искусственных конкурентов. «Искусственно создавать и вытаскивать кандидатов не будут. Это не создаст никакой интриги, а дурилово люди считывают», – заявил источник «Коммерсанта» в АП. Однако он полагает, что кандидат от либерального фланга в кампании все же будет. «Сейчас запрос не на новые лица, а на прозрачные, легитимные выборы, на честность, справедливость и уважение к гражданам», – добавил собеседник. При этом, заверили там, «рисовать» результат на выборах в регионах не дадут, но не исключают, что сразу и везде эту проблему решить не удастся.

Одна из основных целей – высокая явка и голосование абсолютного большинства от общего числа избирателей. Сейчас рассматриваются разные варианты, в том числе – 70% проголосовавших при 70-процентной явке. Высокий процент поданных голосов при низкой явке – это плохой сценарий, считают в АП. Итоговый результат, надеются в Кремле, должен превысить все предыдущие – на выборах президента в 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.

Одна из главных проблем выборов-2018 – низкий интерес к выборам со стороны молодежи. Планируется вести среди молодых агитацию, а также запустить некие компьютерные игры, связанные с выборами. «Фото с избирательного участка в Instagram или любых других социальных сетях должно стать модным. Любые компьютерные игры, имитирующие выборы, вовлечение в процесс подготовки к выборам – все эти идеи пока обсуждаются», – пояснили в АП.

Также рассматривается еще один вариант повышения явки: если ЦИК удастся «достроить» систему ГАС «Выборы», можно будет вести речь об отмене открепительных удостоверений. В этом случае гражданину, живущему в одном города, а прописанному в другом, не придется ездить за открепительным удостоверением. Он сможет проголосовать на ближайшем участке, просто предъявив паспорт.

Также в АП считают, что «человек пойдет на выборы, если поймет, что это важно лично для него». Чтобы протестировать эту идею, рассматривается вариант проведения референдумов в городах-миллионниках по актуальным для населения вопросам, к примеру – что строить – супермаркет или Дом культуры. В АП надеются, что если граждане поймут, что от их голоса зависит финальное решение, это поможет им осознать важность принятия решений.

Одновременно в АП ищут некий «глобальный смысл», который заинтересует подавляющее большинство граждан и поможет им осознать свою ответственность за развитие страны. «Этот смысл должен быть понятен и ценен для избирателя в не меньшей степени, чем, например, возвращение Крыма России, что стало фактически новым символом сплоченности и объединения страны. Поиском этого «нового символа» и занимается сейчас внутриполитический блок Кремля», – пояснил источник.

«Коммерсантъ» пишет, что еще одной мерой для повышения явки могло бы стать увеличение почти вдвое количества избирательных участков. Сейчас максимально возможное количество избирателей для одного УИК составляет 3000 человек, их можно было бы сократить до 1500.Ранее об этом говорил и зампред Центризбиркома Николай Булаев, а глава ЦИК Элла Памфилова признавала, что увеличение количества участков позволило бы избежать «технических ошибок», которые сейчас случаются «именно потому, что люди перегружены». Однако, отмечают эксперты, здесь может возникнуть риск, что люди, привыкшие годами голосовать по одному и тому же адресу, автопилотом в день выборов придут туда же – и это спровоцирует хаос. Выходом может стать информирование граждан о дате и месте голосования не за 10 дней до выборов, а, например, за месяц, а также агитация в районах.

Также, сообщает РИА Новости, в Кремле в очередной раз отвергли все слухи о якобы досрочных выборах президента. «Разговоры о досрочных выборах президента – полная ерунда, с самого начала их появления», – заявил чиновник АП. Он заверил, что объявление о предстоящих 11 марта 2018 года выборах будет сделано согласно закону, за 90-100 дней до голосования.

В президентских выборах, кроме действующего главы государства Владимира Путина, примут участие лидеры ЛДПР и «Яблока» Владимир Жириновский и Григорий Явлинский. Помимо них, о желании баллотироваться объявил Алексей Навальный, но ему может помешать условный срок по делу «Кировлеса».

Ранее о целесообразности переноса выборов на 2017 год говорили бывший министр финансов Алексей Кудрин и некоторые эксперты, но Путин отрицал такую возможность.

Напомним, что на президентских выборах в 2000 году победу одержал Владимир Путин, за него было отдано 52,64% голосов при явке 68,7% избирателей. Уже в 2004 году его результат значительно вырос – за переизбрание действующего главы государства было отдано 71,31% голосов при явке 64,4%. В 2008 году президентом России стал Дмитрий Медведев. Он набрал рекордное число голосов граждан РФ – 70,28% при явке 69,6%. В 2012 году главой государства вновь был избран Владимир Путин, за него проголосовали 63,6% избирателей при явке 65,4%.

Москва, Зоя Березина

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