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Политика

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Публикации за 03.03.17

Выборы-2018: отмену открепительных внесли в Госдуму / В ЦИК подтвердили, что не хотят терять избирателей
фото mk.ru

Выборы-2018: отмену открепительных внесли в Госдуму В ЦИК подтвердили, что не хотят терять избирателей

На выборах президента России в 2018 году могут отменить открепительные удостоверения. Соответствующий законопроект внес в Госдуму председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Внесение поправок в закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» было одобрено ЦИК, сказал сенатор в интервью РИА Новости.

Он пояснил: «Не думаю, что открепительные удостоверения являются механизмом фальсификации, но у нас в обществе сложилось мнение, что это так. Выборы должны быть более прозрачными, опасения общества, если они имеются, должны быть учтены, даже если эти опасения излишни».

Согласно новым поправкам, избиратели, проживающие не по месту регистрации, могут не позднее, чем за три дня до голосования направить по телефону или электронной почте заявку на голосование по месту пребывания в Центр обработки обращений, создаваемый ЦИК.

«Отмена открепительных должна максимально расширить возможности людей для голосования,– прокомментировала новый закон глава ЦИК Элла Памфилова.– Мы не должны потерять ни одну из групп людей, которые хотят проголосовать. А ехать за открепительным – это время и деньги».

Также в Госдуму могут быть внесены еще два «предвыборных» закона: о смягчении порядка назначения наблюдателей на избирательные участки и критериев верификации подписей, поданных в поддержку кандидатов.

Кроме того, пишет , поправки коснутся даты выборов. По нынешней версии закона выборы президента РФ должны проходить во второе воскресенье марта (в 2018 году это 11 марта). Но если этот день окажется рабочим из-за предшествующих праздников (8 Марта), то выборы автоматически должны переноситься на первое воскресенье марта. Именно поэтому в 2012 году президента избрали 4 марта, а не 11-го. Клишас предложил изменить систему и переносить из-за праздников выборы не на предшествующее, а на следующее, то есть третье воскресенье марта.

Напомним, ранее федеральные издания со ссылкой на источники в Кремле сообщали, что к выборам президента в 2018 году поставлена основная задача: максимальное повышение явки избирателей. Действующему президенту не хотят подбирать «технических» конкурентов, а планируют провести выборы по типу «референдума о доверии», для чего и нужна высокая явка.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 03.03.17

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