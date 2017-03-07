«Крымнаш» предложили совместить с выборами-2018 / В Госдуме хотят перенести день голосования на 18 марта

Публикации за 07.03.17

День выборов президента России в 2018 году следует провести в третье воскресенье марта – 18 числа, как раз в дату возвращения Крыма в состав РФ. С такой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Таким образом, председатель нижней палаты российского парламента поддержал предложение сенаторов перенести выборы президента РФ в 2018 году на 18 марта.

«Это – воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, – это очень хорошо», – цитирует «Интерфакс» слова Володина.

Спикер Госдумы отметил, что пакет законопроектов по изменению избирательного законодательства, который был внесен сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым, уже направлен для работы в профильный думский комитет – по конституционному законодательству и госстроительству.

Напомним, 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О признании Республики Крым».

В конце прошлой недели стало известно, что на выборах президента России в 2018 году могут отменить открепительные удостоверения, чтобы «максимально расширить возможности людей для голосования». Внесение поправок в закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» было одобрено ЦИК РФ. Согласно поправкам, избиратели, проживающие не по месту регистрации, могут не позднее, чем за три дня до голосования направить по телефону или электронной почте заявку на голосование по месту пребывания в Центр обработки обращений, создаваемый ЦИК. Также в Госдуму могут быть внесены еще два «предвыборных» закона: о смягчении порядка назначения наблюдателей на избирательные участки и критериев верификации подписей, поданных в поддержку кандидатов. Цель всех этих законопроектов – повысить явку на избирательные участки. Кроме того, среди предложений членов Совфеда – перенос даты голосования на выборах президента на третье воскресенье марта.

Ранее федеральные издания со ссылкой на источники в Кремле сообщали, что к выборам президента в 2018 году поставлена основная задача: максимальное повышение явки избирателей. Действующему президенту не хотят подбирать «технических» конкурентов, а планируют провести выборы по типу «референдума о доверии», для чего и нужна высокая явка.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 07.03.17

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