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Выборы

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Публикации за 12.04.17

Госдума сделала первый шаг к переносу президентских выборов

Госдума сделала первый шаг к переносу президентских выборов

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, который позволяет перенести выборы президента РФ в 2018 году с 11 на 18 марта и предполагает отмену открепительных удостоверений.

Согласно действующему законодательству, выборы главы государства проходят во второе воскресенье марта. Поправки предлагают перенести день голосования на третье воскресенье месяца, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников. В 2018 году это будет 18 марта.

Законопроект также предполагает отменить открепительные удостоверения на президентских выборах. Предполагается, что граждане, которые в день голосования находятся не по месту регистрации, смогут подать заявление о включении в списки по месту пребывания.

Процедуру подачи обращения должна определить Центральная избирательная комиссия, а информация будет передаваться в избирательную комиссию по месту постоянной регистрации избирателя, который исключит человека из своего списка, передает РИА «Новости». Кроме того, парламентарии предлагают создать единую базу данных всех поданных заявлений, чтобы исключить вероятность подачи одним избирателем нескольких обращений.

Авторы законопроекта считают, что новые правила позволят повысить прозрачность выборов всех уровней, упростить подход к назначению наблюдателей, а также улучшить доступность избирательных участков.

Москва, Иван Гридин

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