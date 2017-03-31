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Публикации за 31.03.17

Выборы президента РФ: политтехнологи намерены участвовать в битве за явку

Выборы президента РФ: политтехнологи намерены участвовать в битве за явку

Главной проблемой предстоящих президентских выборов в России является обеспечение высокой явки в день голосования. Как сообщил известный политконсультант Дмитрий Гусев, политологическое сообщество намерено подключиться к работе в этом направлении.

«Низкая явка может похоронить любые результаты выборов. Предлагаем всем коллегам, политконсультантам и политтехнологам, серьезно задуматься о том, как сделать так, чтобы граждане пришли на выборы Президента-2018», – отметил он в публикации на своей странице в , комментируя итоги заседания вчерашнего дискуссионного клуба с участием ведущих политконсультантов, посвященного прошедшим в России 26 марта митингам.

Гусев обратил внимание, что в СМИ и социальных сетях неожиданно главной темой обсуждения итогов дискуссионного клуба стал вопрос о том, что политконсультанты сидят и ждут контрактов от высшего политического менеджмента страны.

«Это ошибка. Ошибка представлять креативный, умный, талантливый цех политологов и политконсультантов как алчных дельцов дергающих за политические ниточки. Поэтому предлагаем всем коллегам показать стране и миру, что будущее страны – это наше дело», – подчеркнул Гусев.

«Главное чего мы, организаторы, хотели добиться – это открытого диалога всего политического класса по самой «горячей» теме жизни страны», – добавил также Гусев.

По его словам, проекты по обеспечению высокой явки на президентских выборах будут обсуждаться уже в ближайшее время в режиме закрытого круглого стола. «Результаты передаем коллегам в Администрацию Президента. Это и будет начало конструктивного диалога между экспертным сообществом и властью», – отметил Гусев.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 31.03.17

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