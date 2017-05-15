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Политика

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Публикации за 15.05.17

«Время не пришло»: Путин вновь отвертелся от вопроса об участии в выборах
Фото: РИА «Новый День»

«Время не пришло»: Путин вновь отвертелся от вопроса об участии в выборах

Президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции по итогам форума «Один пояс, один путь» в Пекине задали вопрос о его возможном участии в президентских выборах в 2018 году. По мнению главы государства, говорить о том, будет ли он баллотироваться на четвертый срок, преждевременно.

Один их журналистов спросил у Путина о том, не пришло ли время озвучить решение об участии в выборах. «Нет», – ответил глава российского государства.

Ранее, в феврале этого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предвыборная кампания еще не началась, и в Кремле сейчас другая повестка дня. Он напомнил о неоднократных высказываниях главы государства о преждевременности «делать какие-то электоральные заявления».

Напомним, 12 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет перенести выборы президента РФ в 2018 году с 11 на 18 марта и предполагает отмену открепительных удостоверений.

Пекин, Светлана Петрова

Пекин. Другие новости 15.05.17

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