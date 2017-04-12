Думская оппозиция: Выборы президента РФ могут обернуться новой Болотной / КПРФ, ЛДПР и «СР» опасаются массовой фальсификации итогов голосования

Публикации за 12.04.17

Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении пакет поправок в избирательное законодательство, несмотря на протест парламентской оппозиции. Основным поводом для жарких споров стала отмена открепительных удостоверений, что может привести к фальсификации итогов голосования. Перенос даты выборов на 18 марта 2018 года вопросов не вызвал – главу государства будем выбирать в день возвращения Крыма в состав России.

На президентских выборах запланированы революционные изменения

Основные претензии парламентской оппозиции вызвали поправки в избирательное законодательство, которые подготовили сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков, а также депутат Михаил Шеремет. Они предложили упростить процесс голосования и отказаться от открепительных удостоверений.

В частности, предлагается, что те граждане, кто не сможет проголосовать на участке по месту жительства, смогут за три дня по телефону или в виде электронного обращения подать заявку на голосование по месту своего пребывания. В числе прочего также предлагается разукрупнение избирательных участков до 1500 человек.

Проектом закона предлагается также ужесточить наказание за действия, которые ведут к фальсификации выборов. В частности, за неоднократное голосование одного и того же избирателя, а также за организацию такого голосования предлагается установить штраф в 30 тысяч рублей. С 3500 рублей до 30 тысяч рублей предполагается увеличить и штраф за выдачу гражданину более одного бюллетеня. Ответственность за неоднократное такое нарушение составит 50 тысяч рублей.

Выступая перед депутатами, Клишас обратил внимание, что проект будет более детально проработан во втором чтении, в частности, возможно, будет введена уголовная ответственность за фальсификацию результатов голосования.

«Сейчас в пакете есть только административная (ответственность). Любые нарушения, которые ведут к искажению результатов, заслуживают наказания», – сказал он.

Депутат от фракции «Единая Россия» Виктор Пинский, комментируя поправки, напомнил, что большинство нарушений на предыдущих выборах касались открепительных удостоверений и досрочного голосования, поэтому отмена поспособствует легимитизации процесса.

«Это настоящая революция в законодательстве. Процедура максимально упрощается, начиная с поиска места голосования. На сайте ЦИК (Центральная избирательная комиссия) планируется разместить не только адреса избирательных округов, планируется визуализация адреса, чтобы человек легко мог ориентироваться на местности», – сказал Пинский.

По его словам, для тех, кто не сможет проголосовать по месту прописки, будет создано 500 универсальных участков. «По прогнозам Центризбиркома, эти меры существенно увеличат явку. Они дают возможность проголосовать людям, у которых внезапно поменялись планы, рабочих непрерывных производств, людей, находящихся в отпуске или на лечении», – продолжил депутат.

По его мнению, серьезное ужесточение наказания за фальсификацию также является позитивным нововведением. «Суммы штрафов планируется увеличить в 10 раз, мы уже думаем о введении уголовной ответственности. Я думаю, это отобьет желание у недобросовестных избирателей заниматься фальсификацией», – пояснил он.

КПРФ: поправки приведут к повторению Болотной

Между тем, думская оппозиция не воодушевилась предлагаемыми поправками. В частности, депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин обратил внимание, что очередное изменение законодательства накануне президентских выборов только усугубит недоверие граждан и оттолкнет их от участия в голосовании.

«Несет ли изменение этого закона возможность облегчения или затруднения для фальсификации народного волеизъявления? Однозначно, что волеизъявление упрощается в сторону фальсификации», – заявил коммунист.

По его мнению, нововведения практически лишают возможности контроля за проведением выборов. «Это особенно касается отмены открепительных удостоверений. Некоторые просто энное количество раз будут голосовать и никто – ни партия, ни кандидаты – не смогут проконтролировать это. Этот закон позволяет голосовать мигрантам в неограниченном количестве раз», – заявил он.

В этой связи он отметил, что появление call-центров также негативно скажется на легитимности процесса. Так как один такой call-центр «сделает выборы» по всей России.

«Давайте вспомним Болотную. Вся страна смотрела, что творится. Народ вышел не за кусок хлеба, и не за 100 грамм конфет, а вышел из-за недоверия к выборам. Этот закон вновь подтолкнет людей на улицу», – прогнозирует Рашкин.

ЛДПР: Путину не нужны такие поддавки

Фракция ЛДПР также высказалась против принятия поправок. Как сказал представитель фракции либерал-демократов Сергей Иванов, президенту РФ Владимиру Путину такие поддавки не нужны.

«Каждые выборы у нас происходит откровенный бардак. У нас победители известны до того, как выборы состоялись, экзит-поллы проводятся, чтобы выяснить, все ли в добровольно-принудительном порядке пришли на участки и проголосовали. В итоге после выборов постоянные скандалы. Мы не хотим подставлять президента такими законопроектами. Такие поддавки ему не нужны», – заявил он.

С точки зрения Иванова, открепительные удостоверения не могут быть «инструментом» для фальсификации, и они уже доказали свою эффективность. «Сейчас же нам предлагается взять и дать проголосовать абсолютно любому человеку», – подчеркнул он.

Иванов также выразил несогласие с тем, что необходимо «дробить» избирательные участки. «На выборы ходит очень мало людей, давки на избирательных участках не наблюдается», – сказал депутат.

При этом он отметил, что предполагается увеличить число участков на 20%, однако законопроект «стыдливо» не объясняет, за счет чего они будут финансироваться.

«Справедливая Россия»: это эксперимент, который подорвет доверие к принципиально важным выборам

Представитель «Справедливой России» Олег Шеин со своей стороны обратил внимание, что «главное в избирательной компании – не процент явки, а доверие к ней».

«Нам говорят, что будет некий обмен информации между избирательными участками. Говорят, что избиратель может быть внесен в дополнительные списки, а избирательные комиссии потом обмениваются информацией, получают информацию, в том числе с помощью системы ГАС «Выборы». Но участковые комиссии не оборудованы возможностью передачи информации через интернет. Ничто не мешает записаться одновременно на нескольких участках», – подчеркнул депутат.

По его оценке, «механика», которую предлагают «единороссы», «исключает контроль и ответственность». «Она даже не дает возможность увидеть само нарушение. Фиксировать нарушение возможности не будет, так как это возможно, только если наблюдатель или член комиссии имеет возможность зайти в ГАС «Выборы». Очевидно, что таких прав никто предоставлять не собирается», – отметил он.

«То, что сегодня предлагается, – это эксперимент Владимира Путина, который может реально подорвать доверие к принципиально важным выборам в Российской Федерации. «Справедливая Россия» в таких экспериментах не участвует», – заявил Шеин и добавил, что очевидно этот эксперимент будет потом перенесен и на региональные выборы.

Так или иначе, парламентское большинство из «Единой России» одобрило пакет поправок. За законопроекты проголосовали по 333 депутата.

Москва, Мария Вяткина

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