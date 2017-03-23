Главные интриги и риски президентской кампании 2018 года: Путина может подвести экономика

Публикации за 23.03.17

Предстоящие в 2018 году выборы президента РФ будут сопровождаться несколькими интригами для властных элит и рисками для действующего главы государства Владимира Путина, который является безусловным фаворитом предстоящей кампании. Как прозвучало сегодня на круглом столе комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью, основным минусом для Путина может стать ситуация в экономике.

Садись, Вовочка, – «тройка»

Несмотря на то, что победа Путина на выборах президента практически неоспорима, ведущие политические эксперты обращают внимание, что его рейтинг серьезно может пошатнуться в результате непопулярной внутренней политики, в частности, в сфере экономики. Так, во время опросов респонденты фокус-групп ставили главе государства «пять» или даже «пять с плюсом» за внешнюю политику на фоне «крымского консенсуса», но экономическое положение в стране удостоилось только оценки «три» даже со стороны лояльных к Путину избирателей.

«Повестка экономических реформ безальтернативна. Есть развилки, связанные с развитием сценария, выбором институционального и персонального оператора», – прокомментировал ситуацию глава комитета по политтехнологиям РАСО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

С его точки зрения, пока остается загадкой, будут ли экономические преобразования дополнены изменениями в политической системе.

Любимые «игры» президента

Выступая на круглом столе, Минченко обратил внимание, что за время политической карьеры Путина, у его команды сформировалось «5 базовых приемов», которые обеспечивают его победу на выборах.

«Первое – заблаговременная победа. Любая схватка, в которую входит Путин, уже им выиграна путем создания определенных условий. Соответственно, одна из интриг этой компании – где будет зафиксирована эта победа. Но момент победы будет до официальной даты выборов», – сказал Минченко.

По его словам, второй победный прием можно назвать «выравниванием элит». «Эту компанию Путин проведет, неизбежно балансируя в внутри Политбюро 2.0, ослабляя тех, кого он считает слишком сильными, и подтягивая других, кого он считает слабее», – пояснил эксперт.

«Третий важный прием Путина – оттеснение попутчиков. На каждом этапе своего продвижения отстреливает какую-то часть элитной коалиции, вовлекая в нее новых игроков. Сегодня мы видим тестирование новых участников молодой путинской коалиции», – продолжил политолог.

Еще одна интрига предстоящей кампании – кандидатура на пост премьер-министра, считает Минченко.

«Это его любимая игра. Это будет поощряемая конкуренция кандидатов в премьер-министры. Это будет одной из интриг. Все согласились – хорошо, Путин будет президентом. Но кто будет премьер-министром, и какую политику он будет проводить?», – пояснил эксперт одну из главных загадок предстоящей президентской кампании.

Последним приемом эксперт назвал «силовой ответ на внешнюю угрозу», что также подразумевает некую интригу. «Возникает вопрос, что будет этой военной угрозой, откуда она придет», – отметил Минченко.

Новые возможности

Политический юрист Антон Рудаков со своей стороны обратил внимание, что выборы-2018 будут проходить уже по новым правилам. «Уже внесены очередные поправки в Федеральный закон. Это будет 81 редакция с 2002 года», – сказал он.

По мнению эксперта, одним из самых существенных изменений, которое способно повысить явку в среднем на 9-10%, может стать новый порядок включения граждан в списки избирателей.

«Скорее всего, появятся новые сервисы. Возможно, можно будет использовать портал «Госуслуги» – избиратель подает заявку и указывает новый участок, на котором он будет голосовать. Обсуждается вариант телефонного call-центра», – отметил Рудаков.

Выборы президента РФ-2018 пока не станут полностью цифровыми

Заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Сергей Водопетов выразил уверенность в том, что на выборах президента в следующем году не будут использоваться принципиально новые цифровые технологии.

«Выборы 2018 года точно не станут выборами нового цифрового века. Но сейчас есть ощущение, что через 5-6 лет наши технологии будут другими. Основное упражнение – таргетирование (установление целевых ориентиров) аудитории. Главное – не только таргетировать, но и обеспечивать коммуникацию», – считает он.

При этом, как пояснил Водопетов, даже использование цифровых технологий может не помочь избирательной программе кандидата, если не будет основной идеи такой коммуникации.

Он также обратил внимание на риски, которые несет в себе использование цифровых технологий в предвыборной кампании. «Сейчас (к выборам) подключились большие корпорации, банки, мы используем приложения, чтобы устроить коммуникацию. В тот момент, когда мне (как избирателю) придет смс, потеряю доверие и к самой системе, и к избирательному процессу. Это убьет и явку, и легитимность выборов», – считает эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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