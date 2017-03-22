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Выборы

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Публикации за 22.03.17

Госдума пересмотрит дату президентских выборов в апреле

Госдума пересмотрит дату президентских выборов в апреле

14 апреля депутаты Госдумы намереваются рассмотреть в первом чтении поправки к закону «О выборах президента Российской Федерации». Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Законопроект предусматривает перенос даты выборов главы государства в 2018 году с 11 на 18 марта, отмену открепительных удостоверений и некоторые другие изменения.

Согласно действующему законодательству, выборы президента России проходят во второе воскресенье марта, но если оно является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем, то голосование назначается на первое воскресенье. Однако поправки, внесенные в Госдуму, предполагают перенесение дня голосования на третье воскресенье месяца. Если поправки будут приняты, а дата голосования будет изменена, выборы совпадут с годовщиной присоединения Крыма к России.

Как писал «Новый День», ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет решений о переносе даты президентских выборов в России. Также, по его словам, Кремль пока не сформировал позицию по поводу идеи провести президентские выборы в 2018 году 18 марта.

В свою очередь глава Центризбиркома России Элла Памфилова поддержала идею переноса выборов президента в 2018 году на неделю позже – с 11 на 18 марта, на день воссоединения Крыма с Россией.

Москва, Иван Гридин

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