NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Выборы

■■■■■■■■■

Публикации за 07.03.17

Кремль ответил на предложение перенести дату выборов-2018

Кремль ответил на предложение перенести дату выборов-2018

В Кремле на данный момент не сформирована позиция относительно идеи перенести проведение президентских выборов 2018 года на неделю – на 18 марта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано. Поэтому здесь нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу», – приводит слова Пескова РИА «Новости». Пресс-секретарь также отметил, что «ясность появится» в обозримой перспективе.

Как писал «Новый День», в минувшую пятницу председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет законопроектов, направленных, в частности, на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и повышение доступности избирательных участков.

Напомним, согласно действующему законодательству, выборы президента РФ проходят во второе воскресенье марта. Впрочем, в данном пакете поправок есть положение о том, что, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится на следующее – то есть третье – воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.03.17

Предвыборная уравновешенность, странная радость и единороссовский восторг. Реакция общественности на освобождение Чудновец (ВИДЕО, ФОТО). / Свердловская оппозиция поборется за снижение муниципального фильтра 13 марта. / «Крымнаш» предложили совместить с выборами-2018. В Госдуме хотят перенести день голосования на 18 марта.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter