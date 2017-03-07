Кремль ответил на предложение перенести дату выборов-2018

Публикации за 07.03.17

В Кремле на данный момент не сформирована позиция относительно идеи перенести проведение президентских выборов 2018 года на неделю – на 18 марта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано. Поэтому здесь нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу», – приводит слова Пескова РИА «Новости». Пресс-секретарь также отметил, что «ясность появится» в обозримой перспективе.

Как писал «Новый День», в минувшую пятницу председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет законопроектов, направленных, в частности, на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и повышение доступности избирательных участков.

Напомним, согласно действующему законодательству, выборы президента РФ проходят во второе воскресенье марта. Впрочем, в данном пакете поправок есть положение о том, что, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, день голосования переносится на следующее – то есть третье – воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.03.17

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