Административный ресурс заменят креативом / На президентские выборы будут заманивать конкурсами и флешмобами

Публикации за 24.03.17

Кремль и ЦИК рассматривают варианты привлечения избирателей на участки в ходе выборов президента, которые состоятся в марте 2018 года. Основная задача – ни в коем случае не мобилизовать административный ресурс, чтобы голосование не показалось населению принудиловкой. Губернаторам предлагается покреативить.

Согласно опросам социологов 70% россиян собираются прийти на выборы, однако, как правило, только 34% опрошенных действительно пойдут голосовать, пишут «Ведомости». К тому же данные опроса за год до события изначально не могут быть репрезентативны, в головах россиян попросту не созрела проблема выборов, она начнет формироваться не раньше осени, считает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. По его словам, результаты соцопроса только позволяют предположить, что явка точно не будет меньше 50%.

Главной проблемой будущей компании станет повышение явки, считают политологи. В администрации президента уже задумались над решением этой задачи. Так Центризбирком работает над упрощением процедуры голосования для людей, которые проживают не по месту регистрации, в частности, в ведомстве хотят отказаться от открепительных удостоверений. Кроме того, ЦИК готовит концепцию информационно-разъяснительной работы, которая должна охватить все категории избирателей. Для этого будут задействованы все возможные способы информирования, отмечает член комиссии Евгений Шевченко.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает перенос даты выборов главы государства в 2018 году с 11 на 18 марта. Если поправки будут приняты, а дата голосования будет изменена, выборы совпадут с годовщиной присоединения Крыма к России. Впрочем, пока отзывов на инициативу ни от Госдумы, ни от Совета Федерации не поступало.

На закрытых встречах политтехнологов, которые с осени проводит замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, стимулировать людей на выход из дома предлагают с помощью брендовых и маркетинговых технологий. Так звучала идея объявить 2018 год годом детей и провести в день выборов спортивный или танцевальный конкурс. Но есть в этом и отрицательный момент, по словам экспертов, подобные инициативы несут репутационные риски, а попытка мотивировать родителей через детей, может выйти боком, в результате такие избиратели будут голосовать протестно. Другой вариант – провести референдум, темой которого может стать вопрос ответных санкций или выход России из ВТО.

Над явкой также работает специальная мини-группа технологов во главе с замначальника управления внутренней политики Александром Харичевым, курирующим региональные выборы. В целом главная мысль подготовки к голосованию состоит в том, чтобы уйти от задействования административного ресурса и обратиться к креативу. Именно к нему заставят прибегнуть всех губернаторов, чтобы не вышло так, что, когда на территории приходят смыслы, там уже все отстроено и их не получается правильно донести. Так одним из начальных этапов кампании может стать поездка Владимира Путина по 14 субъектам, где пройдут губернаторские выборы.

Москва, Зоя Осколкова

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