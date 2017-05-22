СМИ: Кремль собрался повышать явку «неполитическими» референдумами / Этот способ могут опробовать на губернаторских выборах

Публикации за 22.05.17

Для повышения явки на президентских выборах в марте 2018 года власти планируют задействовать местные референдумы по «неполитическим вопросам». Этот способ может быть использован уже во время губернаторских выборов 10 сентября. Одной из возможных тем для плебисцита может стать вопрос о переименовании городов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника, близких к Кремлю. Речь идет только о территориях, где вопрос о смене названия давно обсуждается.

Как отметил один из собеседников издания, речь может идти о переименовании Иванова в Иваново-Вознесенск, Кирова – в Вятку, города Тутаева в Ярославской области – в Романов-Борисоглебск. Впрочем, другой источник заметил, что вопрос о переименовании городов с «политической» окраской (например, Волгограда в Сталинград, Калининграда в Кенигсберг, Ульяновска в Симбирск) не рассматривается, поскольку это может привести к расколу в обществе и позволит перехватить повестку, к примеру, коммунистам.

Отмечается, что каждый такой местный референдум будет давать небольшой локальный прирост явки на 2-3%, однако если это произойдет во всех регионах, в том числе в наиболее населенных, кумулятивный эффект окажется значительным. Источник газеты указал, что неполитические вопросы, которые важны для жителей конкретной территории и которые можно вынести на голосование, могут привлечь избирателей на участки вне зависимости от состава участников выборов.

Впрочем, как пишет газета, проблема состоит в том, что согласно федеральному закону №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» смена названия не относится к вопросам местного значения. Именно с этим препятствием уже не раз сталкивались региональные власти, планировавшие вынести вопрос на референдум. Из положений закона «О наименовании географических объектов» следует, что подобные решения принимаются федеральным законом по представлению местных (региональных) властей. Мнение местных жителей может быть учтено, но как его выявлять – нигде не говорится, пишет газета. В то же время, по словам собеседника издания, законодательство не запрещает проводить в день выборов «масштабный соцопрос граждан – на выходе с участков или в помещении избирательных участков».

Ранее о планах провести референдумы по актуальным для регионов вопросам одновременно с президентскими выборами сообщали источники «Дождя» в администрации президента. По их данным, эту стратегию планировалось использовать в регионах с низкой явкой.

РБК в свою очередь сообщал о стремлении Кремля добиться на выборах президента явки в 70% и результата в 70% голосов, отданных за основного кандидата.

Ранее также сообщалось, что Кремль и Центризбирком рассматривают варианты привлечения избирателей на участки в ходе выборов президента, но без использования административного ресурса, чтобы голосование не показалось населению принудиловкой. Губернаторам предложено покреативить – население будут заманивать на выборы конкурсами и флешмобами.

Москва, Светлана Петрова

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