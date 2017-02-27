В преддверии выборов Кремль запускает всероссийский мониторинг / Бизнес будет докладывать о событиях в регионах каждый месяц

Публикации за 27.02.17

Кремль начинает тщательный мониторинг событий, которые могут повлиять на настроения населения на местах. О значимых событиях, которые могут иметь общественно-политические и социально-экономические последствия, будет отчитываться крупный бизнес. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это обычный процесс обмена информацией, однако представители бизнеса считают, что это подготовка к предстоящим президентским выборам.

Организовать сбор информации было поручено профильным ведомствам правительства. Минэнерго, Минтранс, Минпромторг и другие определили список ведущих компаний, которые должны формировать ежемесячный отчет о наиболее значимых событиях, пишут «Ведомости».

Бизнес должен оценить вероятность наступления риска, а также предложить способы ликвидации или минимизации последствий того или иного события. Данные будут поступать в Кремль с апреля текущего года вплоть до мая 2018 года. В мониторинг попадет не только негативная информация, но и данные о событиях, имеющих положительное влияние на политическую и экономическую ситуацию.

По данным издания, только в список Минэнерго вошло около 40 компаний, которые должны будут отчитываться каждый месяц. Как рассказали представители некоторых из них, информация о планируемых крупных мероприятиях предоставляется ежегодно, для того чтобы сформировать график поездок первых лиц. Однако такая масштабная веерная рассылка реализуется впервые.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в запрашиваемых данных нет ничего не обычного – «все в русле обычного обмена информацией». Но источники уверены, что Кремль начал подготовку к грядущим президентским выборам. Так, например, к положительному событию можно будет приурочить какой-нибудь визит, негативного эффекта, зная о нем заранее, можно постараться избежать.

По словам политологов, администрация президента постоянно мониторит ситуацию на местах на предмет политических рисков. Информацию получают из докладов спецслужб, соцопросов, от профильных министерств и даже из средств массовой информации. И хотя рейтинг Владимира Путина сохраняется на прежнем высоком уровне, заметно падает доверие населения к другим институтам власти. В этой связи не удивительно, что Кремль хочет быть в курсе событий в предвыборный год.

Москва, Зоя Осколкова

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