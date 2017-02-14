К 2018 году медиагайки затянут еще сильнее: Кремль решил защитить Путина от информационных атак

Публикации за 14.02.17

В Кремле считают возможным продумать новые механизмы защиты чести и достоинства президента РФ Владимира Путина от информационных атак и личных оскорблений в прессе. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, юристы должны проработать этот вопрос.

«Безусловно, ни президент (Владимир Путин), ни его администрация категорически не приемлют каких-либо материалов, которые содержат буквально личное оскорбления. Конечно, в данном случае какие-то правовые механизмы для защиты чести и достоинства уже существуют – и здесь стоит задуматься. То, что такая оголтелая временами, весьма истеричная антипутинская кампания то там, то сям проявляется за границей, – это очевидный факт»,– сказал Песков, слова которого цитирует «Коммерсантъ».

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что «сам президент вполне конструктивно относится к критическим материалам в свой адрес». На вопрос, ощущается ли в Кремле «накат» со стороны прессы на Владимира Путина, пресс-секретарь напрямую не ответил, заявив, что ответ зависит от того, «что считать накатом».

По словам Пескова, российское законодательство уже предусматривает определенный набор мер для защиты любого гражданина, включая президента. «Что касается персонификации должности президента в этом плане, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, наверное, прежде всего юристы должны изучить, нужно изучить международный опыт. Поэтому, конечно, здесь не стоит ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию сходу», – отметил он.

Напомним, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение принять закон о защите чести и достоинства президента РФ. Он не считает, что вопрос предельно актуален, но «обсуждать его стоит».

Как отмечает «Ъ», тема принятия закона о защите президента поднимается за последние годы не впервые, но в понедельник обсуждение вышло на высокий политический уровень.

Комментируя эту ситуацию, известный политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей предположил, что «все это готовится на предмет использования в президентской кампании 2018 года».

«Власть предощущает, что критика в адрес действующего президента будет сильной и, возможно, даже уничижительной. Вот на этот случай надо защититься от любой критики», – сказал эксперт в комментарии «Ъ».

По его словам, оскорблением президента «можно назвать что угодно». «Это может быть даже заявление, что Владимир Путин говорил в 2012 году то-то и это, но эти обещания не выполнены. Человека, сказавшее подобное, можно будет легко осудить. Дать ему условный срок, штраф, что-нибудь в таком духе», – считает Соловей.

При этом он отметил, что «всякий высокопоставленный российский чиновник желает угодить президенту».

Впрочем, бывший депутат Верховного совета СССР, эксперт Фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич говорит о том, что «в таком качестве – как защита главы государства от оскорбительных публичных атак – закон и может быть принят».

«Критика, карикатуры, шутки, ирония, язвительный тон, сатира, сравнения с различными персонажами – все это не может считаться оскорблением и не должно быть предметом этого закона,– убежден эксперт.– Иначе это будет нарушением свободы слова и может стать предметом рассмотрения в Конституционном суде».

На самом деле норма, о которой говорили в понедельник на встрече спикера Госдумы с IT-общественностью, действовала в позднем СССР. В мае 1990 года, через два месяца после того как съезд народных депутатов СССР ввел институт президентства и назначил на эту должность Михаила Горбачева, Верховный совет СССР принял закон «О защите чести и достоинства президента СССР».

Закон предполагал, что за публичное оскорбление главы государства или клевету в отношении него граждане наказывались штрафом до 3 тысяч. руб., что соответствовало размеру примерно 12 средних зарплат. За эти действия также могли приговорить к исправительным работам до двух лет или лишению свободы до трех (в случае использования СМИ – до шести лет). На СМИ, опубликовавшие оскорбления и клевету, накладывался штраф до 25 тысяч рублей. При повторном нарушении работа СМИ могла быть прекращена.

Впрочем, закон тогда не применялся, однако, как отмечают эксперты, был свидетельством слабости власти.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 14.02.17

Россия задумалась о создании квантового «компьютера будущего». / Биржевые спекулянты «разошлись»: биржевой курс евро уже ниже 61 рубля. / Песков порадовался, что Кремль пока не обвинили в «режиме Айболита в Лимпопо» (ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»