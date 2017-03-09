Пентагону запретили сотрудничать с «Рособоронэкспортом»

Публикации за 09.03.17

Конгресс США утвердил проект бюджета Пентагона на текущий год. Документ предусматривает выделение на военные нужды 578 млрд долларов, а также запрещает любое сотрудничество американского оборонного ведомства с «Рособоронэкспортом». Примечательно, что только в декабре Вашингтон ослабил санкции в отношении российской госкомпании, чтобы закупить спецоборудование.

Проект бюджета Пентагона поддержали 371 член Палаты представителей США, против документа высказались 48 конгрессменов, передает РИА «Новости». Представители американского ведомства лишились права заключать контракты, меморандумы о понимании или корпоративные соглашения с «Рособоронэкспортом» и его дочерними структурами. Кроме того, российская корпорация не может рассчитывать на кредиты, гранты и кредитные гарантии Пентагона.

Запрет действует до тех пор, пока «Рособоронэкспорт» не прекратит поставки «летальной военной техники» в Сирию. Однако это не единственное условие, так российские военные должны покинуть Крым, а «российские агенты», которые, по мнению конгресса США, дестабилизируют ситуацию на востоке Украины, должны прекратить свою деятельность.

Отменить ограничения может глава Пентагона, но прежде ему нужно провести консультации с госсекретарем и директором национальной разведки, а также убедить профильные комитеты конгресса в том, что сотрудничество с российской госкорпорацией отвечает американским интересам.

Стоит отметить, что только в декабре прошлого года США ослабили санкции, введенные против «Рособоронэкспорта», для того, чтобы наладить поставки специализированного цифрового оборудования. Речь шла об электрооптическом сенсоре, который используется на самолетах-наблюдателях России в рамках Договора по открытому небу (ДОН).

Вашингтон, Зоя Осколкова

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