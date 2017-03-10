Депутаты просят защитить их от списывания

Публикации за 10.03.17

Депутаты Госдумы предложили внедрить в технический инструментарий парламента аналог системы «Антиплагиат».

Инициатором выступил законотворец от ЛДПР Александр Старовойтов, сообщает РИАН. Депутату показалось обидным, что многие инициативы из тех, что были отвергнуты парламентом, потом используются в законопроектах других фракций.

На пленарном заседании Госдумы Старовойтов обратился к коллегам с предложением предотвратить списывание проектов законов парламентариями друг у друга: «Уже неоднократно звучал вопрос относительно того, что депутатами других фракций копируются законодательные инициативы, которые подает Либерально-демократическая партия России. Впрочем, не только ЛДПР, но и представителями других фракций. В российских высших учебных заведениях давно действует система под названием «Антиплагиат». Почему бы и нам в нижней палате парламента не задуматься о разработке подобной «Антиплагиату» системы?».

Ранее идею о создании механизма, который позволит защитить разработчиков проектов законов от плагиаторов подали украинские законотворцы. Почти полтора месяца назад на рассмотрение Верховной Раде Украины был направлен законопроект, предусматривающий установление авторских прав на тексты законотворческих документов.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 10.03.17

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