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Политика

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Публикации за 30.03.17

Генпрокуратура предложила проверять доходы экс-чиновников / И изымать незаконно нажитое, в том числе у членов их семей

Генпрокуратура предложила проверять доходы экс-чиновников И изымать незаконно нажитое, в том числе у членов их семей

Генеральная прокуратура РФ выступила с предложением проверять доходы бывших чиновников. Документы направлены в администрацию президента страны, пишет газета «». Надзорное ведомство предлагает, в случае, если в ходе проверки выяснится, что имущество было нажито незаконным путем, изымать его в доход государства не только у экс-госслужащих, но и у их жен и детей.

«Генеральная прокуратура России направила в администрацию президента предложения по поправкам в законодательство, которые позволят контролировать расходы чиновников даже после их увольнения», – пишет издание.

По словам заместителя начальника управления генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Валерия Волкова, надзорный орган намерен добиться возможности контролировать расходы бывших госслужащих, отмечает газета.

«Сегодня закон позволяет контролировать расходы чиновника только при условии его нахождения на службе. Понимая всю тяжесть содеянного и пытаясь избежать наказания, некоторые госслужащие просто увольняются. А дальше прокуратура не имеет права обратиться в суд с иском о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы», – пояснил Волков.

Москва, Иван Гридин

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