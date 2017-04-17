Турция станет президентской республикой / Люди вышли на митинги, оппозиция опротестует результаты референдума

Публикации за 17.04.17

В Турции прошел референдум о смене системы правления страны с парламентской республики на президентскую. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил о победе своих сторонников, его слова подтвердили в Высшем избирательном совете (ВИС) Турции. Представители оппозиции не согласны с результатами плебисцита и требуют пересчета голосов, в крупных городах страны прошли митинги.

Официально итоги референдума объявят только через 11-12 дней, заявил глава ВИС Турции Сади Гювен. Предварительно, сторонники конституционных поправок набрали 51,4% голосов, передает турецкое информагентство «Анадолу». Тем временем, Эрдоган уверенно заявил о победе, назвав голосование важнейшим событием в современной истории Турции.

По итогам референдума будет изменено 18 статей конституции страны, в частности, должность премьер-министра будет упразднена, а президент станет главой государственной системы. Он сможет назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников, а также управлять структурой министерств. Кроме того, президент сможет издавать имеющие силу законы, однако они могут быть аннулировали при рассмотрении законодателями в дальнейшем. Так Эрдоган уже заявил, что планирует вернуть в стране смертную казнь, сообщает CNN Turk. Этот вопрос президент Турции посчитал приоритетным.

Сторонники Эрдогана считают, что изменения конституции помогут модернизировать страну, оппозиция же опасается роста авторитаризма. Противники конституционных поправок обвинили ВИС в нарушениях во время голосования. Так в ходе референдума было принято решение считать действительными бюллетени без печатей, если не будет доказано, что они принесены на участки извне. Глава избирательного совета объяснил это тем, что правящая Партия справедливости и развития обратилась в ВИС с требованием позволить гражданам проголосовать, заявив, что проштампованные бюллетени закончились из-за халатности сотрудников избирательных комиссий.

Лидер ведущей оппозиционной партии Турции – Народно-республиканской партии – Кемаль Кылычдароглу заявил о нелигитимности референдума. Он собирается оспорить результаты плебисцита и требует пересчета как минимум 60% голосов.

Тем временем, по всей стране прокатились акции протеста, в которых приняли участие сотни тысяч человек, передает агентство «Рейтер». В Стамбуле митинги сторонников и противников президента Эрдогана проходят на площади Таксим. В нескольких районах города жители устроили необычную акцию: они били в кастрюли и сковороды, высовываясь из окон своих домов, таким способом протестуя против результатов референдума.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 17.04.17

Америкой руководит человек по кличке «Куриный помёт» – версия Стивена Кинга. / Южный военный округ проведёт смотр боевых сил в Крыму. / В год думских выборов Валерий Чайников стал богаче на миллион рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»