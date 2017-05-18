США готовят санкции против союзников Сирии

Нижняя палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении союзников Сирии. В документе нет прямого упоминания России, однако авторы считают Москву главным сторонником режима Башара Ассада.
Согласно законопроекту президент США должен внести в санкционные списки граждан других государств, которые «предоставляют значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку» властям Сирийской Арабской Республики, пишут «Известия».
«Преступления Асада против человечества не могут остаться без ответа. С помощью этих новых санкций, мы продолжим затягивать гайки в отношении сирийского режима и его наиболее выдающихся сторонников, включая Иран и Россию», – отметил спикер палаты представителей Пол Райан.
Законопроект направлен на рассмотрение в сенат, а затем уйдет на подпись президенту США Дональду Трампу.
Вашингтон, Зоя Осколкова
Вашингтон. Другие новости 18.05.17
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