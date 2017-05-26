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Политика

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Публикации за 26.05.17

Евросовет призовет G7 сохранить антироссийские санкции / Туск не видит причин для отмены карательных мер
Дональд Туск, фото: официальный сайт Европейского совета

Евросовет призовет G7 сохранить антироссийские санкции Туск не видит причин для отмены карательных мер

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что не видит причин для изменения санкционной политики в отношении России. Поэтому он намерен призвать лидеров стран «большой семерки» продлить ограничительные меры.

Перед началом саммита G7, который стартует сегодня в городе Таормина на Сицилии, Туск сообщил журналистам: «С нашего последнего саммита мы не наблюдали ничего, что оправдывало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России. Поэтому я призову других лидеров G7 подтвердить эту политику».

Кроме того, председатель Евросовета отметил, что позиция Евросоюза в отношении украинского кризиса близка президенту США Дональду Трампу. В этой связи Туск собирается продолжить общую политику ЕС и США в отношении России по вопросу санкций и выполнения Минских соглашений.

Тем временем, американские СМИ сообщают со ссылкой на главу Национального экономического совета Белого дома Гэри Кона, что в Белом доме нет определенности по сохранению ограничительных мер. Однако Кон заявил, что Трамп еще изучает вопрос и вряд ли решит снять какие-либо из санкции. «У него много вариантов», – сказал американский политик WSJ. Речь идет не только о санкциях, введенных в 2014 году, но и тех, которые в конце прошлого года принял экс-президент США Барак Обама.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 26.05.17

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