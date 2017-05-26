Евросовет призовет G7 сохранить антироссийские санкции / Туск не видит причин для отмены карательных мер

Публикации за 26.05.17

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что не видит причин для изменения санкционной политики в отношении России. Поэтому он намерен призвать лидеров стран «большой семерки» продлить ограничительные меры.

Перед началом саммита G7, который стартует сегодня в городе Таормина на Сицилии, Туск сообщил журналистам: «С нашего последнего саммита мы не наблюдали ничего, что оправдывало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России. Поэтому я призову других лидеров G7 подтвердить эту политику».

Кроме того, председатель Евросовета отметил, что позиция Евросоюза в отношении украинского кризиса близка президенту США Дональду Трампу. В этой связи Туск собирается продолжить общую политику ЕС и США в отношении России по вопросу санкций и выполнения Минских соглашений.

Тем временем, американские СМИ сообщают со ссылкой на главу Национального экономического совета Белого дома Гэри Кона, что в Белом доме нет определенности по сохранению ограничительных мер. Однако Кон заявил, что Трамп еще изучает вопрос и вряд ли решит снять какие-либо из санкции. «У него много вариантов», – сказал американский политик WSJ. Речь идет не только о санкциях, введенных в 2014 году, но и тех, которые в конце прошлого года принял экс-президент США Барак Обама.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 26.05.17

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