«Карусельщиков» будут сажать на 5 лет В Госдуме хотят уголовно наказывать за махинации с бюллетенями на выборах

В Госдуму внесен законопроект о введении уголовной ответственности за махинации на выборах с использованием «каруселей». Если депутаты утвердят документ, то организаторам фальсификаций будет грозить до 5 лет лишения свободы. Из законопроекта следует, что такая суровая мера наказания может быть применена за незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или неоднократное голосование.

Авторами поправок выступили депутаты нижней палаты Павел Крашенинников и Виктор Пинский, а также член Совета федерации Андрей Клишас. Они предложили дополнить Уголовный кодекс России новой статьей «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».

Данная статья предусматривает, что выдача гражданину избирательных бюллетеней для голосования вместо другого человека или для того, чтобы избиратель смог проголосовать более двух раз в одних выборов, или выдача заполненных бюллетеней наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Получение бюллетеня для голосования вместо другого избирателя или для того, чтобы проголосовать более двух раз, предлагается наказывать штрафом в размере от 200 до 500 тыс. рублей, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до 4 лет. Если эти незаконные действия совершаются группой лиц по предварительному сговору, то предлагается наказание в виде штрафа от 100 до 300 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет.

Сейчас за подобные правонарушения предумотрена административная ответственность с максимальным размером штрафа до 50 тыс. рублей. По словам Крашенинникова, законопроект получил положительные отзывы Верховного суда и правительства. Депутат ожидает, что Госдума примет проект закона в трех чтениях до конца июля.

Напомним, в конце мая Госдума приняла в третьем окончательном чтении пакет поправок в избирательное законодательство, которые отменяют открепительные удостоверения на выборах. Таким образом, граждане получили возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. Поправки распространяются как на президентские выборы в 2018 году, так и на региональные выборы, начиная с 10 сентября текущего года. Кроме того, одобренный закон предусматривает перенос голосования на выборах президента в 2018 году на 18 марта – годовщину подписания договора о вхождении Крыма в состав России. По мнению экспертов, эти поправки могут быть связаны с желанием Кремля увеличить явку на выборах главы государства: ранее обсуждалась ее цифра в 70%. Как собщал «Новый День», такие изменения в избирательном законодательстве вызвали критику думской оппозиции. Больше всего нареканий было связано с отменой открепительных удостоверений для избирателей, что практически лишает возможности контроля за проведением выборов и снижает доверие к ним.

Москва, Светлана Петрова

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