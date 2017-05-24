В России отменили открепительные удостоверения / И перенесли президентские выборы

Публикации за 24.05.17

Госдума РФ приняла в третьем чтении пакет поправок в избирательное законодательство. В частности, были отменены открепительные удостоверения на выборах, а граждане получили возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. За поправки проголосовал 381 депутат, против – 36 депутатов, один парламентарий воздержался. Трансляция ведется на сайте нижней палаты российского парламента.

Теперь россиянин, обладающий правом голоса, может подать заявление в избирком по месту пребывания не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 14:00 субботы накануне дня выборов. Поправки распространяются как на президентские выборы в 2018 году, так и на региональные выборы, начиная с 10 сентября текущего года.

Кроме того, принятый закон предусматривает перенос голосования на выборах президента в 2018 году на 18 марта – годовщину подписания договора о вхождении Крыма в состав России.

Напомним, в апреле эксперты Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина выступили за полную отмену открепительных удостоверений на выборах, раскритиковав их замену аналогичными отрывными талонами с марками.

Как писал «Новый День», по мнению экспертов, эти поправки, а также более свободное голосование вне своих участков, могут быть связаны с желанием Кремля увеличить явку на выборах главы государства: ранее обсуждалась ее цифра в 70%.

Москва, Иван Гридин

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