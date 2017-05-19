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Публикации за 19.05.17

Госдума приняла поправки: выборы президента РФ пройдут 18 марта

Госдума приняла поправки: выборы президента РФ пройдут 18 марта

Предстоящие выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день воссоединения Крыма с Россией. Поправки, дающие такую возможность, приняты сегодня Госдумой во втором чтении. Одновременно депутаты утвердили изменения, связанные с отменой открепительных удостоверений и разукрупнением избирательных участков, что вызывало протест думской оппозиции.

Согласно законопроекту, вместо открепительных предлагается механизм включения граждан в список избирателей по месту нахождения в день голосования – по предварительно поданному заявлению.

Разукрупнить УИКи планируется ради «создания максимального удобства для избирателей» – с нынешних 3 тысяч до 1,5 тысяч. Однако эти изменения не будут опробованы на региональных выборах в сентябре, а только в октябре.

По мнению экспертов, слова которых цитирует РБК, эти поправки, а также более свободное голосование вне своих участков, могут быть связаны с желанием Кремля увеличить явку на выборах главы государства: ранее обсуждалась ее цифра в 70%.

Как сообщал «Новый День», такие изменения в избирательном законодательстве вызвали критику думской оппозиции. Больше всего нареканий было связано с отменой открепительных удостоверений для избирателей, что практически лишает возможности контроля за проведением выборов и снижает доверие к ним.

«Некоторые просто энное количество раз будут голосовать и никто – ни партия, ни кандидаты – не смогут проконтролировать это. Этот закон позволяет голосовать мигрантам в неограниченном количестве раз», – заявлял депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин.

Представитель «Справедливой России» Олег Шеин со своей стороны обращал внимание, что «главное в избирательной компании – не процент явки, а доверие к ней», но поправки преследуют противоположный смысл.

Фракция ЛДПР также высказывалась против принятия поправок. Как говорил представитель фракции либерал-демократов Сергей Иванов, президенту РФ Владимиру Путину такие поддавки не нужны.

Москва, Ольга Ветрова

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