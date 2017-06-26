США лоббируют в ООН норму, позволяющую американским военным вторгаться в третьи страны

Власти США призывают ООН расширить международный список террористических организаций. Эксперты опасаются, что одобрение этого предложения позволит Пентагону проводить спецоперации на территории других государств, то есть вмешиваться во внутренние дела третьих стран без их ведома.

Вашингтон настаивает, что список террористических организаций ООН должны пополнить филиалы запрещенных в России группировок «Аль-Каида» и ИГИЛ. Если ООН пойдет навстречу американцам, военные США смогут вести борьбу с террористическими движения в других государствах, пишут «Известия».

Ряд стран, в том числе и Россия, выступают против этой инициативы. Так в Египте борются с региональным ответвлением организации «Аль-Каида» (запрещена законами РФ). Однако включение ее в список ООН фактически будет означать признание неспособности Каира справиться с угрозой самостоятельно.

Кроме того, филиалы террористических группировок действуют и в России, однако, как правило, они не многочисленны, российские спецслужбы успешно справляются с ними, без чьей-либо помощи.

Эксперты также скептически относятся к предложению США. Главная трудность состоит в том, как государства будут договариваться, какие именно структуры признавать террористическими. В настоящее время деятельность ряда движений, признанная в одних странах незаконной, вполне лояльно принимается другими странами.

Стремление Вашингтона расширить список террористических организаций ООН, по мнению военных аналитиков, объясняется желанием легализовать в соответствии с американским законодательством возможность вмешательства в дела других государств. Пентагон не может проводить скрытные операции на территории третьих стран без согласования, но, если там действуют террористы, такая спецоперация становится легальной.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 26.06.17

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