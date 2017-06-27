Трамп высмеял CNN за скандальную историю с фейковой новостью

‍Президент США Дональд Трамп высказал свое мнение относительно скандала вокруг недостоверной новости CNN, которую телеканал был вынужден снять со своего сайта и принести извинения.

В свое микроблоге Трамп повторил свои прежние обвинения в отношении CNN, заявив, что изданию стоит убрать и другие «фальшивые материалы». «Как насчет других фальшивых историй, которые они делают? ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ», – написал американский президент.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на неназванный источник в конгрессе США сообщил, что американский сенат якобы ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи «за четыре дня до инаугурации президента США» в январе.

Позже CNN удалил статью, а при переходе на нее появилась заметка: «История не соответствует редакционным стандартам CNN, ее убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуччи». Источник, близкий к телекомпании, сообщил порталу BuzzFeed News, что эта история оказалась «большим провалом».

На следующий день сразу три штатных сотрудника телекомпании уволились. В частности, в отставку подали Томас Френк, Эрик Лихтблау и Лекс Харис.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 27.06.17

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