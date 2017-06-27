В CNN стали увольняться журналисты из-за публикаций о России

Сразу три штатных сотрудника американской телекомпании CNN уволились из-за скандала, вызванного опубликованной на сайте данного СМИ статьей о якобы имевших место связях штаба президента США Дональда Трампа и его советника Энтони Скарамуччи с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), сообщает CNN. В частности, в отставку подали Томас Френк, Эрик Лихтблау и Лекс Харис.

«После удаления истории, опубликованной на CNN.com, канал принял отставки сотрудников, имевших отношение к публикации истории», – заявило руководство телеканала. Френк вел журналистские расследования для CNN, руководил отделом расследований. Харрис считался «ветераном» телеканала, проработавшим в этом СМИ с 2001 года. Лихтблау лишь несколько месяцев назад влился в команду CNN в качестве редактора, однако является обладателем Пулитцеровской премии за работу в New York Times.

«В пятницу CNN отказался от истории, опубликованной моей командой. Как ответственный редактор этой команды я ушел в отставку… Я был с CNN с 2001 года и уверен в одной вещи: Это – служба новостей точность и правдивость для которой – прежде всего остального. Я ухожу, но буду нести эти принципы везде», – приводит Yahoo news слова Харриса.

Ранее CNN со ссылкой на неназванный источник в конгрессе США сообщил, что американский сенат якобы ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с (РФПИ). Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи «за четыре дня до инаугурации президента США» в январе. Встреча якобы происходила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В электронном письме CNN Скарамуччи написал: «Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше». Также подчеркивается, что в предыдущие годы он также встречался с Дмитриевым в Давосе.

Позже CNN удалил статью, а при переходе на нее появилась заметка: «История не соответствует редакционным стандартам CNN, ее убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуччи». Источник, близкий к телекомпании, сообщил порталу BuzzFeed News, что эта история оказалась «большим провалом».

Как напоминает РИА «Новости», в конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу «вмешательства России» в ход выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по «российскому вмешательству», но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Как писал «Новый День», вчера стало известно, что CNN ужесточила правила выпуска новостей, касающихся России. Вышедший материал о связи членов команды Дональда Трампа с РФ оказался недостоверным. По этой причине все статьи подобной тематики будет утверждать лично вице-президент издания. Письмо с предупреждением разослал работникам CNN главный редактор специализированного бизнес-проекта CNN Money Рич Барбьери. С этого дня публиковать на сайте телекомпании материалы, касающиеся России, запрещено без согласования с самим Барбьери или другим ответственным редактором.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.06.17

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