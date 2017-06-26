Понедельник, 26 июня 2017, 10:55 мск

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Скандалы и происшествия

Журналисты CNN будут согласовывать новости о России с начальством

Журналисты CNN будут согласовывать новости о России с начальством
Фото: CNN.com

Американская телекомпания CNN ужесточила правила выпуска новостей, касающихся России. Вышедший материал о связи членов команды Дональда Трампа с РФ оказался недостоверным. По этой причине все статьи подобной тематики будет утверждать лично вице-президент издания.

Письмо с предупреждением разослал работникам CNN главный редактор специализированного бизнес-проекта CNNMoney Рич Барбьери. С этого дня публиковать на сайте телекомпании материалы, касающиеся России, запрещено без согласования с самим Барбьери или другим ответственным редактором, передает BuzzFeed.

Ужесточение выхода новостей российской тематики связано со скандальной историей, которая вынудила CNN удалить с сайта материал, как недостоверный. Автор статьи писал, что американский сенат проводит расследование о связях между Россией и командой президента Дональда Трампа.

В публикации анонимные источники в Конгрессе США якобы подтвердили, что американский финансист Энтони Скарамуччи контактировал с руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в январе 2017 года, а именно, за четыре дня до инаугурации президента США.

Впоследствии CNN была вынуждена удалить материал, так как информация о расследовании не подтвердилась. Вместо скандальной статьи руководство издания опубликовало сообщение о том, что «история не соответствует редакционным стандартам», и принесло извинения Скарамуцци.

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