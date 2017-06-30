Белый дом: фейковые новости о Трампе и России занимают большую часть эфира СМИ США

Администрация президента США Дональда Трампа подсчитала, сколько главные СМИ страны посвящают времени эфира новостям о России и американском лидере. Оказалось, что российская тема волнует журналистов больше, чем налоги и здравоохранение.

Помощница пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс озвучила время эфира, посвященное России и Трампу, передает CNS News. «Посмотрите на главные СМИ и то, что они освещали в мае и июне – они потратили одну минуту в вечерних новостях на налоговую реформу, три минуты на инфраструктуру, пять минут на экономику и проблему рабочих мест, 17 минут на здравоохранение и 353 минуты – в 70 раз больше – на нападки на президента и ложные истории про Россию», – сказала Сандерс.

Напомним, ранее американские СМИ активно муссировали тему «вмешательства» русских хакеров в выборы президента США. Высказывались предположения, что именно публикация корреспонденции представителей Демократической партии, взломанной якобы киберпреступниками из РФ, подорвала доверие к Хилари Клинтон, что позволило Трампу выиграть.

Затем уже действующего президента США обвиняли в связях с Россией. Однако как на днях отметил сам Дональд Трамп, «после семи месяцев расследований и комитетских слушаний о моих «связях с русскими» никто не смог предъявить никаких доказательств».

Скандал с недостоверной информацией разразился на телеканале CNN, где вышла статья о том, что американский сенат якобы ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи «за четыре дня до инаугурации президента США» в январе.

Позже CNN удалил публикацию, а при переходе на нее появилась заметка: «История не соответствует редакционным стандартам CNN, ее убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуччи». На следующий день сразу три штатных сотрудника телекомпании уволились. В частности, в отставку подали Томас Френк, Эрик Лихтблау и Лекс Харис.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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